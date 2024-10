Bartoccini spreca troppo. Il tie-break è di Vallefoglia

BARTOCCINI

2

VALLEFOGLIA

3

(12-25, 25-19, 30-32, 25-14, 16-18)

: Nemeth 27, Cekulaev 18, Ungureanu 14, Gardini 12, Gryka 4, Ricci 1, Sirressi (L1), Bartolini 4, Rastelli, Cogliandro, Pecorari, Recchia. N.E. – Orlandi, Traballi (L2). All. Andrea Giovi.

VALLEFOGLIA: Bici 23, Giovannini 19, Candi 15, Michieletto 14, Weitzel 8, Perovic 4, De Bortoli (L), Storck, Kobzar, Feduzzi. N.E. – Lee, Torcolacci. All. Andrea Pistola.

Arbitri: Stefano Caretti (RM) e Vincenzo Carcione (RM).

BARTOCCINI (b.s. 14, v. 4, muri 13, errori 13). MEGABOX (b.s. 11, v. 11, muri 12, errori 18).

Spreca troppo la Bartoccini Mc Restauri Perugia che nella seconda giornata di serie A1 femminile cade al tie-break. Arriva un solo punto conto la non irresistibile Megabox Ondulati Savio Vallefoglia che era priva di due martelli del calibro di Lee e di Storck. A fare la differenza nel complesso è stato il rendimento della battuta e della ricezione, fondamentali nei quali le marchigiane sono riuscite ad esprimersi meglio di squadra. A conti fatti, però, sarebbe bastata un po’ di lucidità in più dato che nel finale del terzo e del quinto set ci sono colpe proprie. Le ospiti partono a razzo con Giovannini (5-13). Nemeth reagisce ma non basta. Alla ripresa le umbre allungano con Gardini (14-7). La progressione è tremenda ed il pareggio non sfugge. Nel terzo frangente prima vanno avanti di tre le marchigiane (4-7). Poi le locali trascinate da Ungureanu (20-17). Le occasioni sono neutralizzate e Weitzel a muro firma il due ad uno. Una formalità il quarto periodo che resta in asse sino al 12-12. Cekulaev trova la serie che sblocca e rimanda la sentenza. Al tie-break emozioni a non finire (15-15). Un errore di Ungureanu fa calare il sipario.