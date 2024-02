Bartoccini, che batosta sul campo della Omag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

3

BARTOCCINI PERUGIA

0

(25-22, 25-17, 25-16)

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 20, Nardo 10, Consoli 8, Pecorari 6, Parini 5, Turco 1, Caforio (L1), Giacomello, Meliffi, Ghibaudo. N.E. – Salvatori, Cangini, Saguatti (L2). All. Matteo Bertini.

PERUGIA: Montano 12, Kosareva 9, Cogliandro 4, Bartolini 3, Traballi 3, Ricci 1, Sirressi (L1), Viscioni 1, Messaggi 1, Atamah. N.E. – Braida, Lillacci, Turini (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Luigi Pasciari (NA) e Davide Morgillo (NA).

OMAG MT (b.s. 11, v. 7, muri 8, errori 10). BARTOCCINI (b.s. 7, v. 2, muri 3, errori 19).

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) - Una giornata storta, anzi, stortissima per la capolista Bartoccini che perde in trasferta. Per la seconda volta le magliette nere si arrendono in tre set al cospetto di una grintosa Omag Mt San Giovanni in Marignano. Gli errori iniziali portano avanti le padrone di casa (7-3). Kosareva ingrana e aggancia (11-11). C’è una fase punto a punto nella quale i sorpassi si susseguono (20-18). Il gap è mantenuto e allo sprint è un ace di Pecorari a sancire l’uno a zero. Alla ripresa è la ex Ortolani a ruggire a rete e Consoli irrobustisce il vantaggio (9-3). Le ospiti non trovano il bandolo e affondano. Una reazione contiene il ritardo ma sul 20-16 termina la spinta ed Ortolani rincara la dose. Nel terzo set tornano gli errori nel campo delle umbre che perdono contatto. Non c’è reazione, seconda lezione delle romagnole a Perugia in questa stagione.

Alberto Aglietti