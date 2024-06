Barista aggredito a colpi di sedia. Paura nella notte in via Baglioni. La polizia arresta un 37enne

Portato a forza fuori dal bar dove si era barricato, strattonato, gettato a terra e poi preso a sediate. Finché non è arrivata la moglie che ha chiesto l’intervento della polizia e messo in fuga l’aggressore. Aggressore che gli agenti hanno rintracciato e arrestato poco dopo. Si tratta di un brasiliano di 37 anni con precedenti e un avviso orale del questore a suo carico. È accusato di lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì in via Baglioni, pieno centro storico. Secondo quanto ricostruito, l’indagato si sarebbe avvicinato minacciosamente al titolare di un bar che, intuite le sue intenzioni, si è barricato nel locale. A quel punto, il 37enne avrebbe sfondato la porta a vetri con una sedia, per poi entrare nel locale, prendere il titolare e trascinarlo all’esterno. Dove, sempre secondo quanto ricostruito, lo avrebbe prima spinto a terra, quindi picchiato con la stessa sedia di alluminio, colpendolo violentemente alla testa e al corpo. L’intervento della moglie dell’aggredito ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. L’aggressore si è dato alla fuga, mentre arrivava la polizia. A quel punto i poliziotti hanno iniziato le ricerche del presunto aggressore. Mentre gli agenti di un secondo equipaggio hanno accompagnato il ferito al pronto soccorso. Al commerciante sono state diagnosticate lesioni e fratture, giudicate guaribili in 40 giorni. Gli agenti sulla base degli elementi forniti da vittima e moglie, sono riusciti a individuare il sospettato in piazza IV Novembre. Alla richiesta di fornire le generalità, l’uomo si è rifiutato; per questo motivo è stato accompagnato in questura e arrestato. Al 37enne vengono contestati anche il danneggiamento e il rifiuto di fornire le generalità alla polizia.

elleffe