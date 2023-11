Barbara Exignotis, Nino Frassica e il gatto scomparso: perché la vicenda va in procura

Spoleto (Perugia), 17 novembre 2023 – Una vicenda che ora approda in procura. La scomparsa del gatto di Nino Frassica e della moglie Barbara Exignotis, Hiro, è ora in un fascicolo in cui la donna è accusata, insieme alla figlia di stalking. Contro chi? Contro la famiglia che le due accusano di essere le responsabili della sparizione del micio. La vicenda accade a Spoleto.

Secondo le accuse Barbara Exignotis, anche via social, avrebbe in vari modi perseguitato la famiglia vicina di casa. E se da una parte la stessa Exignotis si chiude nel silenzio e non commenta la denuncia, la vicenda del felino riempie le cronache.

Anche perché nelle settimane scorse la coppia aveva messo a disposizione diverse migliaia di euro a chi gli avrebbe dato notizie del gatto o lo avrebbe riportato a casa. Appelli ripetuti più volte attraverso Instagram.

Il gatto era sparito a inizio settembre da Spoleto, durante la permanenza dell’attore nella cittadina umbra per le riprese della fortunata serie televisiva Don Matteo. Secondo Barbara Exignotis la famiglia vicina di casa è responsabile della sparizione del gatto per aver lasciato la porta del palazzo aperta.