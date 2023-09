Barba e capelli gratis. Dino va in pensione: "Venite a lavorare qui. Ci sono chance"

Perugia, 15 settembre 2023 - Un pomeriggio di saluti e acconciature, un momento di festa, ma anche di promozione e, si spera, di rilancio. L’occasione è il saluto a Dino Infarinati, storico barbiere di via Birago, che dopo oltre 50 anni di attività ha deciso di abbassare definitivamente le serrande. All’età di 87 anni, e dopo 53 anni di servizio, Dino ha deciso di godersi da casa la pensione. “Cap 06124 Aps“, l’associazione di residenti e commercianti della via, ha deciso dunque di unire il saluto e la festa per Dino a un momento di promozione e possibile rilancio, grazie anche al supporto e alla collaborazione di Ecipa Umbria – Consorzio Futuro, agenzia di formazione di Cna. Così oggi dalle 16.30, è in programma la festa prima nel negozio di Dino, al civico 15 di via Birago, con i tagli gratuiti di barba e capelli e poi in piazza con un talk e un aperitivo. Le dimostrazioni di taglio saranno a cura dei giovani allievi dei corsi professionali di Ecipa Umbria della docente Claudia Fabrizi.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti del Comune di Perugia; Simone Cecchetti, presidente Cna Umbria Acconciatura e Consorzio Futuro; Giuliano Sorcio, membro della presidenza regionale Cna pensionati; Marina Gasparri, responsabile regionale imprese settore benessere Cna Umbria. "Questo evento - spiegano gli organizzatori - è un momento dimostrativo, ma anche un appello ai giovani professionisti. Venite ad aprire qui. C’è spazio, abbiamo bisogno di questo servizio e i residenti non mancano. Infatti il quartiere, grazie al lavoro delle associazioni, ma anche dei privati e dei residenti, negli ultimi anni sta mostrando segni importanti di vitalità. Da un punto di vista commerciale, e visto il bacino potenziale, si tratta di una zona dove poter pensare di inserirsi con la propria attività ".