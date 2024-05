Bar svaligiati, è emergenza. Altro colpo in via Pertini

Ancora un bar preso di mira dai malviventi a meno di una settimana di un colpo analogo. Stavolta, nella notte del 1° maggio, è stato attaccato un bar gelateria in via Sandro Pertini, in un centro commerciale. Il ladro – a colpire sarebbe stato una sola persona – si sarebbe introdotto nell’esercizio forzando una porta laterale e, incurante del fatto che era scattato l’allarme, ha preso contanti e sigarette prima di darsi alla fuga. Con i Carabinieri che sono arrivati con grande tempestività, solo qualche istante dopo il colpo, seguiti dal titolare dell’attività. È la seconda volta che il bar viene preso di mira dai ladri in meno di due anni. Le indagini sono in corso per cercare di individuare l’autore del colpo, magari partendo dai controlli delle telecamere di videosorveglianza pubblica presenti nella zona (nella foto) e anche il sistema antifurto del locale. Con il ladro che è riuscito a fuggire di un soffio visto che i militari dell’Arma sono giunti sul posto con tempestività.

Un colpo simile, sempre a Santa Maria degli Angeli, si era registrato nella notte fra il 27 e il 28 aprile. In quella occasione era stato preso di mira un bar nella zona dei Portali, che si affaccia in viale Gabriele D’Annunzio, lungo la linea ferroviaria, a pochi metri dalla stazione. Anche in questo caso potrebbe aver colpito una sola persona che, dopo essersi introdotta nel locale, aveva rovistato nei cassetti e portando via alla fine un paio di stecche di sigarette e i soldi del fondo cassa. In un contesto, quello dei Portali in cui, sempre nel mese di aprile, nella notte fra l’8 e il 9, era stato preso di mira un negozio che vende profumeria e prodotti per la pulizia della casa. Una ‘spaccata’ che, oltre al bottino, aveva anche provocato danni, con la porta di ingresso in vetro che era stata rotta con delle pietre.

Maurizio Baglioni