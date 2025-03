Bando del Comune, 10mila euro alle associazioni sportive

TERNI Avviso del Comune per la concessione di 10mila euro di contributi da ripartire tra enti sportivi, associazioni e società, che si facciano promotori e organizzatori di manifestazioni ed eventi sportivi nel territorio comunale nel 2025. "Sono contento e orgoglioso che questo bando sia andato in porto, rappresenta un primo segnale di attenzione a tutte le delle associazioni sportive per le iniziative che mettono in campo tutto l’anno. Questi contributi hanno una funzione incentivante – dichiara l’assessore allo sport, Marco Schenardi - volta a valorizzare il ruolo delle associazioni che si spendono per promuovere e diffondere la pratica sportiva, tanto a livello agonistico quanto a livello amatoriale. I criteri tengono conto dell’impatto atteso delle manifestazioni in termini di beneficio complessivo alla città, partecipazione, attrattività turistica, inclusione, avvicinamento dei bambini e ragazzi all’attività sportiva". Dalla quinta alla decima posizione un massimo di 500 euro, 1000 euro per il quarto, 1500 per il terzo, 2000 per il secondo e 2500 per il primo.