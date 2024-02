Bandiere Arancioni al lago. Città della Pieve e Panicale premiate dal Touring Club

"Questa località si caratterizza per il valore e la fruibilità degli elementi di interesse storico-culturale presenti e per il gran numero di strutture ricettive, tutte integrate nel contesto architettonico. Da segnalare la qualità e la varietà di manifestazioni ed eventi lungo tutto il corso dell’anno, a cui si accompagna un ottimo ruolo di promozione e valorizzazione svolto dai servizi di informazione turistica". Paolo, così si firma il "ghost visitor" del Touring Club Italiano che ha recensito Città della Pieve. La patria del Perugino infatti ha ottenuto la conferma della Bandiera Arancione per il triennio 2024-2026. La città del Perugino è tra le dieci che in Umbria sono state certificate dal Touring Club Italiano e a darne notizia è l’amministrazione comunale che in una nota spiega: "La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio". Il Touring Club Italiano, 25 anni fa, per primo ha colto il potenziale turistico dei piccoli centri dell’entroterra con l’iniziativa Bandiere Arancioni. La Bandiera Arancione è una certificazione pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, ha una validità di tre anni e, premiando le realtà più virtuose, è anche uno stimolo per un miglioramento continuo.

Secondo i dati emersi dall’analisi del 2023, infatti, il 67% dei Comuni Bandiera Arancione ha registrato un punteggio più alto rispetto a quello del 2020. I Comuni certificati – che già si distinguevano per elevati standard qualitativi – hanno migliorato ulteriormente la propria accoglienza, dimostrando un impegno crescente nella tutela e nella valorizzazione del loro patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale. La sostenibilità ambientale, già elemento distintivo dei borghi certificati, invece, ha visto un ulteriore miglioramento nel 75% dei Comuni. Le Bandiere Arancioni, infine, si distinguono anche per il coinvolgimento delle comunità locali nella risoluzione di problemi diffusi e per la forte spinta all’inclusività sociale. Nel comprensorio del Trasimeno, oltre che a Città della Pieve, il presigioso riconoscimento del Touring è andato anche a Panicale.