Bandecchi “sfotte“ Ventotene. Avs: "Una porcheria maschilista"

TERNI Il sindaco Stefano Bandecchi pubblica un post Instagram con la foto di una modella in abiti succinti con la scritta "ventottenne", in riferimento al Manifesto di Ventotene. Alleanza Verdi Sinistra insorge: "Una vera porcheria maschilista". Sulla foto della modella il sindaco commenta nel post: "Il nostro manifesto ha qualcosa in più. Manifesto che a Ventotene non avrebbero mai potuto scrivere per mancanza di capacità e allegria cerebrale. Erano comunisti, dittatura, alcol e spie sul territorio per rompere i coglioni. Fratellanza con Urss, Unione Sovietica (sparita)". Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs: "Per Bandecchi da un lato ci sono quelli di Ventotene, cioè noi che vogliamo costruire un’Europa più democratica e più libera, e dall’altro chi, come la destra, in testa ha solo le immagini di giovani donne seminude. Se non ha voglia di fare politica e preferisce immaginarsi ‘pappone’ farebbe bene a smettere di fare il sindaco".