Bandecchi fa litigare la sinistra L’M5S strizza l’occhio alla Giunta

A una sola settima dalla proclamazione, con il nuovo Consiglio comunale non ancora convocato, di certo il sindaco Stefano Bandecchi non passa inosservato e con lui la città. È sempre lui, stavolta in via indiretta però, a far litigare pezzi di sinistra: nello specifico M5S ed Europa Verde. I pentastellati hanno apprezzato non poco la scelta della nuova amministrazione di sbarrare il passo all’impianto di trattamento fanghi a Maratta e all’adeguamento tariffario dello smaltimento rifiuti. "Se alle parole seguiranno i fatti, se verrà confermato l’approccio e le posizioni così come sono state descritte nella conferenza stampa del sindaco Bandecchi e del vicesindaco Corridore contro Auri e Sii, la nuova maggioranza troverà nel M5S una sicura sponda" affermano il gruppo, il consigliere comunale Claudio Fiorelli (ex candidato sindaco, unica presenza pentastellata in Consiglio) e quello regionale Thomas De Luca. "È singolare sapere – attacca Europa Verde Umbria con Gianfranco Mascia e Francesca Arca – che l’ M5S sia stato attratto dalle parole della ‘sirena’ Bandecchi rispetto alle dichiarazioni del sindaco ‘a tempo’ sul suo ‘no’ all’impianto di essiccamento fanghi. Noi di Europa Verde abbiamo presentato nei mesi scorsi una petizione europea contro il piano regionale rifiuti che vede a Terni il maxi impianto di essiccamento fanghi da tutta l’Umbria, ma non ci sogneremmo mai di gioire delle parole di questo personaggio. Invitiamo chi applaude alle sue dichiarazioni a guardare l’inchiesta di Report di lunedì". E a proposito della puntata di Report, Unicusano contrattacca. Lo annuncia Tag24, il sito dell’Ateneo telematico che fa capo a Bandecchi. "Allusioni, illazioni, cose dette e non dette – si legge –, concetti fumosi e ragionamenti per cui l‘Università Unicusano è il male assoluto. Ma è davvero così o c’è dell’altro sotto?" Annunciata una serie di puntate su Cusano Tv per replicare a Report.

Ste.Cin.