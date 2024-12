"Banca del cuore". Screening per 300

GUBBIO – Sono quasi 300 le eugubine e gli eugubini saliti sul truck di Banca del Cuore, presente in piazza 40 Martiri dal 9 all’11 dicembre, per sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito nell’ambito della campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare. "A salire sul truck sono state 92 persone il primo giorno, 95 il secondo e 105 l’ultimo giorno. Sono numeri che ci inorgogliscono", dichiara il responsabile di Cardiologica Euro Capponi. "Siamo riusciti a far accedere a un check up completo anche chi, per motivi economici o per trascuratezza, magari da tempo non si sottoponeva a esami e controlli medici", chiosa l’assessore Lucia Rughi.