Bambino di sette anni cade dalla finestra: è in gravi condizioni

Un bambino di sette anni è ricoverato in ospedale a Perugia in gravi condizioni dopo essere caduto da una finestra al secondo piano di casa. Il fatto si è verificato nel pomeriggio a Massa Martana, in provincia di Perugia. Il piccolo è stato portato in ospedale in codice rosso. Secondo quanto appreso, sarebbe caduto dalla finestra della camera dei genitori. Indagini in corso da parte dei carabinieri: dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto appreso in serata, il bambino sarebbe caduto dalla finestra della camera da letto dei genitori: l’appartamento si trova al secondo piano di un palazzo del centro storico.

Dalle prime verifiche effettuate dall’Arma, l’ipotesi che sembra prendere maggiormente corpo è quella della caduta accidentale. Non sarebbero, infatti, emersi elementi tali da spingere le indagini verso ipotesi di diverso tipo.