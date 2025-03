Un arresto e una denuncia: poco più che bambini ma già sorpresi a rubare, hanno 12 e 14 anni

Città di Castello (Perugia), 15 marzo 2025 – Poco più che bambini: una ragazzina quattordicenne e un complice di soli 12 anni stavano compiendo un furto a Città di Castello quando sono stati scoperti e fermati dalla polizia.

È accaduto martedì scorso in pieno giorno nel quartiere Graticole. Da qui è giunta la segnalazione al numero unico di emergenza: una donna aveva notato i due ragazzini scavalcare il cortile dell’abitazione vicina e si era insospettita quindi aveva ritenuto giusto chiamare le forze dell’ordine.

All’atto di identificazione è emerso che si trattava di una ragazza di 14 anni - di cui era stato segnalato l’allontanamento da una comunità di Foligno già nota per precedenti di polizia, reati contro il patrimonio - e di un bambino, classe 2012, anche lui già con precedenti di polizia per furto in abitazione. I due sono stati bloccati: la ragazzina è stata arrestata e il piccolo complice denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto in concorso. I poliziotti, giunti nel quartiere hanno subito individuato i due minorenni che però alla loro vista sono scappati. Una fuga durata poco perché gli agenti sono riusciti a raggiungerli e li hanno sottoposti a perquisizione personale.

Nascosti sotto gli indumenti del ragazzino i poliziotti hanno trovato e sequestrato due cacciaviti, attrezzi che verosimilmente sono stati utilizzati per forzare le serrature dell’abitazione del quartiere. Gli operatori di polizia hanno poi fatto un sopralluogo constatando la presenza di segni di effrazione e il danneggiamento del vetro di una finestra dell’abitazione indicata come possibile bersaglio del furto. Accompagnati negli uffici del commissariato per gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno poi disposto l’arresto per la 14enne per il reato di tentato furto in concorso e, su disposizione del procuratore della Repubblica al tribunale dei minori, l’hanno accompagnata al centro di prima accoglienza di Firenze.

Il complice, invece, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il 12enne, invece, è stata affidato al pronto intervento sociale. È solo uno dei numerosi furti che da tempo vengono segnalati in ogni zona dell’Altotevere, ma che stavolta sorprende maggiormente per l’età così giovane dei due protagonisti.