Arrestato il ladro seriale. Autore dei furti d’autunno

PONTEDERATra settembre e novembre dello scorso anno ha messo in apprensione mezza Pontedera con una serie di furti in abitazione, su auto e furgoni, negli spogliatoi di un centro sportivo e nelle vicinanze di supermercato. Il ladro seriale – un 53enne italiano già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pontedera che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pisa. I militari dell’Arma sono riusciti a individuarlo grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina e alle descrizioni fornite dai cittadini che hanno denunciato i furti. Le immagini e le descrizioni lo inchiodano senza ombra di dubbio come responsabile di dieci diversi episodi tra furti, furti aggravati e furti in abitazione, tutti commessi a Pontedera tra settembre e fine novembre.

I primo furto a inizio settembre sul furgone di un artigiano dove il 53enne ha sottratto il borsello con telefono cellulare, effetti personali e carte di pagamento con le quali ha effettuato prelievi per un totale di circa 70 euro.Due giorni dopo il furto di una bicicletta davanti alla Coop di via Brigate Partigiane. I primi giorni di ottobre ancora un furto su un furgone di un artigiano con la spesa di 100 euro con le carte rubate. Sempre a ottobre è stata il 53enne, approfittando della distrazione della propruetaria che stava facendo dei lavori in garage, ha portato via telefono cellulare e carte di pagamento con le quali ha effettuato prelievi per 120 euro.

A novembre il numero maggiore di colpi. I primi negli spogliatoi dell’Oltrera dove lo stesso ladro ha rubato i telefoni cellulari di quattro ragazzi che si stavano allenando. Sempre a novembre l’uomo ha commesso un altro furto in abitazione, impossessandosi impropriamente di una bicicletta parcheggiata in uno spazio delimitato e privato. A fine novembre il ladro 53enne è nuovamente entrato in azione rompendo il finestrino di un’auto parcheggiata dalla quale ha sottratto bancomat e carte di credito del proprietario e usandole per spendere 111 euro. I carabinieri di Pontedera hanno stroncato l’escalation di furti seriali. L’uomo è ora rinchiuso nel carcere Don Bosco di Pisa.

gabriele nuti