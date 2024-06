Perugia, 19 giugno 2024 – Una bambina di due anni è ricoverata in ospedale a Perugia dopo essere caduta da almeno sei metri di altezza. La piccola sarebbe precipitata da una finestra al secondo piano di un edificio a Mugnano.

Viste le delicate condizioni, è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso, dove è arrivata in codice rosso. Sono in corso le indagini necessarie a ricostruire l'accaduto.