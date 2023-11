’Baiocco d’oro’ a Roila: "Il medico del popolo"

PERUGIA – Il ’Baiocco d’oro’ stavolta va al ’medico del popolo’. Così è anche conosciuto il professor Fausto Roila, direttore della struttura complessa di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il ’Baiocco d’oro’ è il riconoscimento della città di Perugia a personalità e cittadini che si siano distinti nei settori dell’arte, della cultura, della scienza, dello sport o per particolari imprese, dando prestigio all’intera comunità. La cerimonia di consegna si è svolta nella Sala dei Notari e il ’Baiocco’ è stato consegnato al professor Roila dal sindaco Andrea Romizi.

Il premio è stato voluto dall’Amministrazione anche per gli importanti scenari per la ricerca e lo studio di farmaci che il professor Roila porta avanti, e che potrebbero contribuire a scrivere un altro futuro per i malati oncologici. La struttura complessa di Oncologia medica, infatti, è stata accreditata, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, per lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche di fase 1. "Sono onorato del riconoscimento ricevuto. Questo premio – ha detto Roila – è dedicato a chi, come me, si impegna tutta la vita nello studio e nell’assistenza dei malati. Ho sempre difeso il Servizio sanitario nazionale nell’interesse del paziente, di tutti i pazienti, che per me sono uguali. Il Servizio sanitario nazionale – ha continuato Roila – deve mettere al centro il paziente e prenderlo per mano". "Grande stima e profonda gratitudine mia e di tutta la comunità perugina – ha detto il sindaco Romizi – al perugino Roila, medico del popolo, per i tanti meriti e l’etica professionale che ha sempre difeso e posto alla base del suo lavoro, per l’impegno sempre rivolto alla qualità della vita dei pazienti".