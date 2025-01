Badante per un mese. Lavori di facchinaggio

Offerte di lavoro anche dai centri regionali per l’impiego. *Badante: accudimento uomo temporaneamente non autosufficiente; disponibilità alla cura della casa e alla somministrazione dei pasti. Luogo di lavoro (Bastia). Preferibile esperienza nella mansione, contratto di un mese con trasformazione, orarioh24. Per candidarsiinviare un’email al seguente indirizzo:”[email protected]” e allegare un cv in formato word o pdf; personalmente presso lo sportello del lavoro di bastia umbra o gli altri sportelli del lavoro/centri per l’impiego della regione umbria muniti di cv cartaceo. *Facchini e lavori di facchinaggio (Perugia). Per candidarsi: personalmente al Centro per l’Impiego di Perugia o presso gli altri sportelli del lavoro della Regione Umbria muniti di cv cartaceo o tramite mail a [email protected] indicando il codice richiesta per cui viene presentata la candidatura.