Azione a sostegno del candidato Masciotti

FOLIGNO – Azione convintamente a fianco di Mauro Masciotti. Il matrimonio è nell’aria da tempo ma si è celebrato ufficialmente ieri, con una conferenza stampa che ha visto insieme il candidato Masciotti, il segretario regionale Giacomo Leonelli e i due candidati del partito che entreranno nella lista ‘Foligno Domani’, la civica del sindaco. A correre saranno Emanuele Sfregola, insegnate alle scuole secondarie di secondo grado e Anastasia Angeli, universitaria. A suggellare il patto proprio Leonelli, che ha evidenziato il lavoro programmatico di Azione a Foligno, iniziato con altre forze politiche, e che si è andato a finalizzare nell’ultimo periodo con le candidature. Sfregola ha evidenziato il percorso fatto con Foligno24, l’aggregazione centrista che inizialmente aveva raccolto anche CiviciX e Italia viva. "Mi sento di rappresentare un percorso fatto anche con altre forze politiche, per rappresentare un’area di centro, liberale e popolare, che si possa porre di fronte alle problematiche con approccio pragmatico e non ideologico", ha detto Sfregola ricordando che il patto con Masciotti è ancorato su alcuni punti programmatici come la famiglia e la natalità, il lavoro e lo sviluppo economico. Apprezzamento anche sul candidato sindaco, "figura di rigore morale, limpida, impegnata nel sociale, espressione del mondo cattolico e moderato". Quanto a ciò che resta del cartello centrista, CiviciX se n’era andato da tempo. Appoggia Masciotti, pur senza esprimere candidati, +Europa. Non chiara la collocazione di Italia viva. Durante la conferenza è intervenuta una rappresentante (Patrizia Palmieri, ndr) per lamentare l’abbandono del partito da parte della coalizione ‘progressista’. Alessandro Orfei