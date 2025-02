Aziende salvate da dipendenti. Ora sono in una tesi di laurea

PANICALE – Il Fenomeno dei Workers Buyout, ovvero delle cooperative costituite dagli ex dipendenti di imprese generalmente in stato di crisi reversibile per rilevare e rilanciare la loro azienda è stato oggetto di studio della tesi di laurea dal titolo "Crisi di impresa e workers buyout: tutele, interessi e ruolo dei lavoratori". La tesi è stata discussa dalla neo dottoressa Vanessa Corallino presso l’Università degli Studi di Perugia, al Dipartimento di Giurisprudenza, nel Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici. Il tema della tesi è, come si evince già dal titolo, la crisi di impresa e il processo di workers buyout e riporta al suo interno anche la bella storia della Cooperativa Trafocoop di Tavernelle nata dalle ceneri della storica Trafomec. "Di questo lavoro dottrinale noi tutti soci di Trafocoop ne siamo doppiamente orgogliosi" ha dichiarato il Presidente della Cooperativa Federico Malizia. "Auspichiamo che la storia della cooperativa Trafocoop possa ispirare altri lavoratori – conclude Malizia - dimostrando come il WBO non sia solo una soluzione di emergenza, ma un’opportunità di crescita e sviluppo per chi ha il coraggio di reinventarsi".