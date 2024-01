Azienda servizi alla persona. Dino Ricci nuovo presidente

UMBERTIDE – Dino Ricci, manager di lungo corso, montonese, classe 1951, è stato scelto dall’amministrazione comunale come presidente dell’azienda pubblica di servizi alla persona che gestisce la residenza "Balducci" di via dei Patrioti. Ricci è stato a capo della Molini popolari riuniti per 29 anni (nei primi otto come presidente del Molino popolare altotiberino e dal 2001 di Mpr in seguito alla fusione con Ellera) ed è stato responsabile di Legacoop Umbria dal 2012 al 2023; il manager fa parte di una rosa di tre nomi che andranno a formare il nuovo consiglio di amministrazione dell’Irb. Gli altri due consiglieri scelti dall’ente, su dieci curricula pervenuti, sono quelli del medico Adriano Giubilei (già presidente degli Istituti e ora vicepresidente uscente) e di Liana Lucaccioni, avvocato. Anche la Regione Umbria ha nominato i membri del cda di sua spettanza, ovvero Claudia Chiesi (farmacista) e Claudia Gabarrini (massofisioterapista). Si rinnova così la governance della "Balducci", presieduta fino a pochi giorni fa da Massimo Giovannoni che guidato la struttura in momento delicatissimo come quello della pandemia da Covid. Al presidente e al cda uscenti sono giunti i ringraziamenti dell’amministrazione comunale per il lavoro svolto. Il nuovo consiglio di amministrazione dell’Irb resterà in carica per cinque anni. I membri non possono essere riconfermati per più di due mandati (senza interruzione).

Pa.Ip.