Avis nelle scuole: "Cari ragazzi, donare fa bene"

L’Avis nella sua ricerca di donatori si è molto impegnata a promuovere la cultura del donare anche con le scuole e le associazioni. Nell’anno scolastico 2024-2025, sono stati più di 1.800 i giovani studenti di 76 classi di 9 istituti scolastici incontrati in circa 50 appuntamenti formativi". Dati resi noti dal presidente di Avis Stefano Migliorati durante un incontro che si è svolto in Provincia, caldeggiato tra l’altro dal padrone di casa, Massimiliano Presciutti, lui stesso donatore. "La risposta - prosegue Migliorati - è stata molto alta e ci sono state oltre il 16% di prenotazioni (285) per la donazione sul totale degli studenti interpellati. Oramai i nuovi donatori iscritti annualmente all’Avis comunale di Perugia derivano per il 25% dagli incontri fatti nelle scuole. L’obiettivo di questa attività non è solo quello di sensibilizzare i giovani sul tema della donazione di sangue, ma anche quello di renderli consapevoli dell’importanza di un corretto stile di vita per se e per gli altri con controlli periodici sulla loro salute, anche con funzione di medicina preventiva. Questo aiuta ad incrementare il numero di donazioni e a raggiungere anche nella nostra regione l’autosufficienza di plasma e assicurarne il naturale ricambio generazionale".

Intanto a giugno partiranno le camminate nei parchi e le letture nell’ambito del progetto “Leggere nella natura“ (la prima sarà il 15 giugno a Castel del Piano). Inoltre, nell’ambito della Grifonissima di domenica verranno premiati i primi tre donatori e donatrici di sangue, che abbiano all’attivo almeno una donazione negli ultimi 2 anni.

Silvia Angelici