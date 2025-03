Avis Magione, la presidente è donna. Giada Milanesi eletta alla guida

Il nono presidente negli oltre 53 anni di storia di Avis Magione è per la prima volta una donna: nella prima seduta del nuovo consiglio direttivo, la carica è stata affidata alla 31enne Giada Milanesi, già segretaria nel precedente mandato. Al femminile anche i ruoli di vicepresidente vicario (Giulia Contini) e segretaria (Valentina Gallastroni); confermato tesoriere Michele Magnini, con Riccardo Carrozza vicepresidente. Completano il consiglio direttivo, che resterà in carica fino ad inizio 2029: Andrea Cacioppi, Matteo Giannetti, Francesco Lasagna, Ivano Locchi, Filippo Pelagracci, Fatima Maria Shamssiantorfeh Polo, Giacomo Sottili ed il Presidente uscente Roberto Taborchi.

Giada, nipote del fondatore e primo presidente della sezione Giuseppe Riganelli, esprime emozione e gratitudine per la fiducia che le è stata riconosciuta: "Sono cresciuta in un ambiente in cui il valore della solidarietà e dell’impegno civico mi è stato trasmesso con naturalezza, fin da piccola. Per me questa carica è molto più di una semplice responsabilità: è un onore che porta con sé il peso e la bellezza di una tradizione familiare che affonda le radici in un passato che a Magione non è stato dimenticato. È un orgoglio ripercorrere i passi di mio nonno, da quella bottega dove lui lavorava con passione, fino a diventare presidente di Avis Magione; ed oggi eccomi qui a proseguire il suo cammino, sempre con la stessa forza e spirito di comunità da lui coltivati. Quello che mi lega ad Avis non è solo il passato ma anche il futuro, che voglio costruire insieme a questo nuovo consiglio direttivo per raggiungere traguardi importanti con impegno, altruismo e amore verso il prossimo".

Il primo appuntamento importante è stato alla seconda edizione del Trail dei Molini, organizzato da Atletica Avis Magione, che si è chiusa con numeri importanti, tanto divertimento e una serie di iniziative che hanno attirato quasi 400 atleti, oltre a tanti curiosi ed amanti dello sport. Avis Magione, che ormai da oltre 8 anni lavora anche in completa sinergia con la sezione di Atletica, ha allestito un proprio punto informativo nei pressi del traguardo, con gadget, brochure e un nuovo totem per palloncini colorati. Si è trattato delle prima iniziativa a cui ha partecipato il nuovo consiglio direttivo, a pochi giorni all’insediamento.