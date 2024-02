L’autovelox “ricco” della Flaminia. Al Comune 17mila euro al giorno

Spoleto (Perugia), 4 febbraio 2024 – Cento multe in appena quattro ore al giorno. Sono i numeri da record dell’autovelox, tarato a 70 km/h, posto lungo la strada statale Flaminia all’uscita dalla quattro corsie Foligno-Spoleto, attivato dall’amministrazione comunale nello scorso autunno. A fornire il dato è stata la comandante della Polizia Municipale, Alessandra Pirro, pronta a ribadire, nell’arco dell’ultima conferenza stampa, che con molte probabilità con il passare del tempo gli automobilisti si abitueranno alla presenza del rilevatore di velocità ed il numero di verbali giornalieri dovrebbe diminuire. Cento multe al giorno, per un minimo di circa 17mila euro, per 3mila multe mensili che diventano circa 36mila nell’arco di 12 mesi.

Tutto ciò nonostante l’amministrazione comunale abbia deciso di mantenere funzionante il rilevatore di velocità appena quattro ore al giorno. Sì, perché durante la fase pre-esercizio della nuova strumentazione di ultimissima generazione furono rilevati numeri che avrebbero mandato in tilt gli uffici del comando di polizia municipale.

Dal 26 settembre al 21 ottobre l’autovelox ha rilevato quasi 22mila transiti in violazione. Per la precisione 21.946 veicoli avrebbero superato il limite di velocità per una media giornaliera di 844 contravvenzioni. "L’ufficio verbali – scrive la Giunta comunale sulla delibera per definire le modalità di utilizzo del rilevatore di velocità – con l’attuale dotazione organica riesce a postalizzare al massimo una media di 200 verbali al giorno e pertanto il prevedibile numero dei transiti in violazione, genererebbe una mole di lavoro non sostenibile, con il conseguente rischio di contestazioni e mancate notifiche dei verbali".

Vista la situazione quindi, per poter continuare a garantire una corretta gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori, la giunta ha deciso di ridurre l’attivazione solo per alcune fasce orarie a rotazione. Ora l’ufficio verbali riesce regolarmente a smaltire la mole di lavoro giornaliero. Nel 2024 il comune di Spoleto dovrebbe raddoppiare il numero complessivo di verbali elevati per eccesso di velocità (Lungo la Flaminia ci sono altri due autovelox). Nel 2023 sono stati notificati circa 34mila verbali, ma con il nuovo autovelox se ne andranno ad aggiungere altrettanti. Una consistente parte dei proventi derivanti dalle contravvenzioni sono vincolati per legge a interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza degli automobilisti e dei pedoni sulle strade cittadine.