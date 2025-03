Autodifesa, il corso per trenta donne

UMBERTIDE - “Combatti la violenza con la Via della Cedevolezza“ è il titolo del corso di autodifesa, tutto “in rosa“, contro la violenza di genere e la tutela del personale sanitario, partito a Umbertide grazie alla sinergia tra Kodokan Judo Fratta e “Bianco Digitale“, azienda locale. Della durata di 2 mesi e mezzo e aperto a 30 praticanti, è la prima iniziativa del genere nel territorio.

"Non si tratta di un sistema di combattimento – dice il maestro e responsabile tecnico Mirco Diarena – ma di una forma di difesa graduale e legittima che permetterà di apprendere tecniche di elusione in grado di contenere e possibilmente sventare un’aggressione improvvisa. Il corso permetterà a chiunque di apprendere nozioni e movimenti base che garantiscono una capacità di risposta immediata".

Le lezioni, grazie al contributo di “Bianco Digitale“, sono gratuite (fatta eccezione per la tessera assicurativa). "Siamo orgogliosi – rimarca Gaetana Fronzuti una delle anime dell’azienda – di aver sostenuto questo corso di autodifesa femminile. Un progetto che va oltre la formazione tecnica, offrendo strumenti concreti per la sicurezza e la consapevolezza. Crediamo che iniziative come questa siano fondamentali per dare forza e autonomia alle persone".

Pa.Ip.