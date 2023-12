Autoarticolato carico di cemento finisce fuori strada

Costacciaro (Perugia), 11 dicembre 2023 – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gubbio per recuperare un semirimorchio che era uscito di strada a Costacciaro. Peraltro nell’incidente il mezzo pesante ha anche perso parte del carico; illeso l’autista.

Il mezzo trasportava blocchi di cemento ed è stato recuperato dai vigili del fuoco e portato in sicurezza in una piazzola nei pressi del comune di Sigillo. La strada è rimasta a lungo chiusa per consentire all’Anas di ripulire la carreggiata. Sul posto anche i carabinieri di Gubbio.