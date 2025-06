Auto contro pulmino. Grave un’anziana signora

UMBERTIDE - Brutto incidente ieri pomeriggio a Montecastelli quando un’automobile e un pulmino si sono scontrati frontalmente. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15 in località detta Cioccolanti; a rimanere ferita una donna di 72 anni, residente a poca distanza dal luogo dell’incidente, che stava tornando a casa. Stando alle prime ricostruzioni sull’accaduto - sul posto la Polizia locale di Umbertide per gli accertamenti -, la donna avrebbe perso per cause ancora da stabilire il controllo della Fiat Panda invadendo la corsia di marcia opposta dove stava transitando in quel momento un minibus in uso ad una associazione di volontariato e diretto verso Umbertide, condotto da una operatrice di 34 anni e con a bordo un ragazzino. Il frontale, molto violento, è stato inevitabile. Sul posto è arrivato il 118 che, dopo aver stabilizzato la 73 enne, ne ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia a bordo dell’elisoccorso Nibbio. L’anziana donna, ricoverata in terapia intensiva sarebbe in prognosi riservata. Per la donna 34 enne alla guida del pulmino trenta giorni di prognosi, quaranta invece per il ragazzino che era a bordo con lei, i quali sono stati portati all’ospedale di Città di Castello in ambulanza per essere sottoposti ad accertamenti. Notevoli i danni riportati nel “frontale“ dalla Panda e dal pulmino. Alla municipale, oltre ai rilievi relativi al sinistro, il compito di gestire la circolazione per tutta la durata delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Il traffico è tornato scorrere regolarmente intono alle 16.

Pa.Ip.