Auto contro furgone. Muore un uomo di 69 anni

Ancora un grave incidente sulle strade dell’Umbria. Ancora sangue per l’ennesima tragedia. Stavolta lo schianto è avvenuto sulla Statale sulla SS 685 Valnerina: il tragico bilancio è di un morto e un ferito. La vittima, stando alle informazioni diffuse in serata è un uomo di 69 anni, di origini marchigiane, che ha perso la vita sulla statale Tre valli al confine tra i comuni di Cerreto e Norcia

Lo scontro mortale è avvenuto poco dopo le 20. L’uomo era alla guida della propria auto, che si è scontrata contro un furgone. Per il conducente della macchina non c’è stato scampo.

L’impatto, le cui dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha infatti provocato il decesso del conducente dell’autovettura. Le operazioni di estrazione del corpo, rese difficili dalle condizioni del veicolo, sono state condotte dai Vigili del Fuoco di Norcia. Anche il conducente del mezzo più pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Spoleto per le cure del caso ma non sarebe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi di legge e il personale sanitario del 118. La strada Tre Valli è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Da valutare ovviamente la dinamica dell’incidente. Il furgone coinvolto probabilmente stava trasportando prodotti alimentari.