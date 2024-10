Auto avvolta dalle fiamme, chiusa la Flaminia. Ustioni al volto e a una mano per il conducente

Un’ auto ha preso fuoco all’improvviso e il conducente nell’intento di spegnere le fiamme ha riportato ustioni al volto e a una mano. L’uomo, un 67enne residente in una frazione di Trevi, è stato trsportato all’ospedale di Foligno ma non è da escludere che nelle prossime ore, dopo un’ulteriore valutazione clinica, possa essere trasferito in altre realtà ospedaliere specializzate nella cura delle ustioni. Difficile, causa lo stretto riserbo degli inquirenti, conoscere le cause che hanno procurato le fiamme divampate all’interno dell’auto. Il conducente ha provato, senza esito, a spegnere il rogo procurandosi le ustioni alla mano e sul volto. Le fiamme hanno distrutto la vettura. L’episodio ha provocato un lungo serpentone di auto sulla carreggiata nord della nuova Flaminia a quattro corsie, con la chiusura del traffico per un paio di ore nel tratto tra Trevi e Sant’Eraclio nel comune di Foligno. L’incendio dell’auto, che poteva avere conseguenze molto più pesanti, si è sviluppato intorno alle 11 di ieri mattina tra lo svincolo di accesso di Trevi e il parcheggio- sosta di Pietrarossa, poco distante da una stazione di servizio. La chiusura del traffico sulla Flaminia si è resa necessaria in attesa della messa in sicurezza dell’auto in fiamme, una Fiat Punto, nel timore di un’esplosione. Sul posto oltre al personale medico di un’ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportato l’uomo all’ospedale di Foligno, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, impegnata ora a ricostruire le cause che hanno determinato l’incendio dell’auto.