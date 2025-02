Aumenta l’introito della tassa di soggiorno. Superato il 2023

ORVIETO - Tendenze positive nel turismo 2024 anche se l’ufficialità deve ancora attendere. L’ufficio comunale tributi evidenzia che gli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno ammontano attualmente a 546.400 euro, dato non consolidato, essendo in attesa delle dichiarazioni definitive di dicembre di tutte le strutture. Gli incassi sono pertanto in aumento rispetto al dato definitivo registrato nel 2023, pari a 538.131 euro. Nelle prossime settimane, accertato il dato definitivo, sarà convocato l’Osservatorio comunale sull’imposta di soggiorno che dovrà anche decidere in quale ambito della promozione turistica indirizzare i proventi. Da tempo alcuni imprenditori del settore avanzano una proposta che non è stata tuttavia mai accolta, ovvero quello di fare un accordo con Busitalia per prolungare l’orario della funicolare, almeno in alcuni periodi dell’anno, così da migliorare il collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro. Dai dati turistici 2024 si attendono informazioni sui biglietti venduti al pozzo di San Patrizio, per i quali la stessa amministrazione aveva ipotizzato una probabile riduzione.