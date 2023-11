Aule a impatto zero e alberi da frutto. L’asilo di Montedoro sceglie il futuro

Una scuola dell’infanzia a zero sprechi di energia, con un giardino d’inverno nell’atrio per purificare l’aria e le piante di banano (trapiantate dal giardino di palazzo Corsi in omaggio alla storia della città che offrirà ai bambini frutta a km zero), da cogliere e gustare nelle ore di ricreazione. Ieri mattina la scuola dell’infanzia di Montedoro è stata riconsegnata con una cerimonia alla comunità locale, agli studenti e alle famiglie dopo i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico che sono costati 1 milione e 200mila euro di investimento, di cui 80mila carico del Comune e 375mila circa di contributo da parte del Gestore dei Servizi Energetici.

Gli amministratori hanno annunciato ieri che saranno investiti 15mila euro in più per la sistemazione dell’area verde circostante la scuola. "Siamo davvero contenti delle soluzioni tecniche che sono state adottate guardando ai bambini e alla qualità dell’attività didattica", ha detto la dirigente scolastica Silvia Ghigi, evidenziando come sia stata data "attuazione all’idea dello spazio come terzo educatore, che l’amministrazione comunale ha condiviso con tutte le componenti scolastiche, sviluppando la filosofia sperimentale di Indire".

Il riferimento è al fatto che l’intervento compiuto nell’edificio, ha seguito le linee guida di ultima generazione: qui l’arcipelago esperenziale suddivide gli ambienti educativi in tanti luoghi a tema per la didattica, sarà un progetto pilota che lo stesso ente nazionale di ricerca proporrà poi a livello nazionale. "Investire sulla scuola significa investire sulle nuove generazioni, che sono il fondamento del futuro della nostra comunità: ecco perché lo facciamo con continuità e anche con impegni finanziari diretti dell’ente, a supporto delle importanti risorse che siamo riusciti a ottenere negli ultimi anni grazie ai nostri uffici comunali, che ringraziamo per il lavoro straordinario che stanno assicurando anche sul versante del Pnrr", ha detto il sindaco Luca Secondi intervenuto con un’ampia delegazione di amministratori, dirigenti didattici e familiari dei ragazzi. Gli amministratori ricordano che "il Comune ha sostenuto sul quartiere di San Pio investimenti significativi per garantire edifici scolastici moderni e all’altezza delle aspettative dei cittadini nella fascia 0-10 anni, con i lavori di riqualificazione effettuati, prima, nella scuola primaria e, ora, nella scuola dell’infanzia e nell’asilo nido Coccinella, che contiamo di riaprire all’inizio del 2024".