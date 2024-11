Attore hard umbro arrestato in Egitto, la Farnesina: “Sta bene”

Foligno (Perugia), 27 novembre 2024 – La pressione delle autorità italiane in Egitto sta portando i propri frutti ed Elanain Sharif sta meglio, oltre a ricevere un trattamento più decoroso. Le notizie sulla detenzione dell’attore porno italo egiziano, residente a Terni, arrestato lo scorso 9 novembre al Cairo sono ancora frammentate e il 44enne è ancora detenuto, anche se quello che arriva in Italia è positivo. Lunedì è stata effettuata la prima visita consolare in carcere presso la struttura dove è detenuto in attesa di giudizio, come richiesto dall’ambasciata italiana al Cairo la scorsa settimana. A farlo sapere è stata la Farnesina, secondo cui il connazionale si trova anche in buone condizioni di salute.

L’ambasciata, è stato riferito, in stretto coordinamento con il ministero degli Esteri, continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, in continuo raccordo con i familiari e il legale. Il caso dell’italo egiziano arrestato e detenuto in condizioni disumane era stato sollevato dalla madre, che vive a Foligno, e da un’amica, che ne avevano denunciato anche la scomparsa, non essendo più il giovane detenuto nello stesso carcere in cui era stato portato inizialmente.

Poi la signora era riuscita a capire dove si trovasse il figlio e lo aveva incontrato per pochissimi minuti, aumentando i suoi timori per la sua salute. Da lì l’allarme e la mobilitazione delle autorità italiane, a partire dalla Farnesina e dal consolato italiano in Egitto. Al centro dell’arresto, probabilmente, l’attività di Elanain Sharif come attore hard e qualche contenuto pubblicato sui social, che in Egitto è stato ritenuto un affronto alla cultura del luogo.

A seguire in Italia la famiglia di Sharif l’avvocato folignate Alessandro Russo, che ha spiegato come i contenuti pubblicati fossero successivi ad un hackeraggio della pagina social, subito dal 44enne lo scorso settembre.