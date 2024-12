Attivo il “Mercatino dell’imparare ad aiutare"

TERNI Già attivo il tradizionale “Mercatino dell’imparare ad aiutare“ dell’associazione Bruna Vecchietti. L’iniziativa come sempre ha lo scopo di sostenere le sempre più numerose famiglie ternane in difficoltà. Nella sede di via Mentana 52 sono in mostra addobbi natalizi, vasi, lavori ad uncinetto, ma anche dolci artigianali realizzati dai volontari e articoli natalizi e non, creati dai volontari dell’associazione, da anni in prima linea per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà. Gli oggetti potranno essere “acquistati“ e portati a casa in cambio di una piccola offerta che andrà a sostenere i numerosi progetti dei volontari che operano nel ricordo di Bruna Vecchietti. Il “Mercatino dell’imparare ad aiutare“ è ormai una tradizione che si rinnova ogni anno a ridosso delle festività natalizie. E’ aperto il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12 (ieri dalle 10 alle 16). "Siamo certi che anche quest’anno i ternani non faranno mancare il loro aiuto per far sì che il Natale sia migliore per tanti - dicono Anna Maria Vecchietti e Simona Angeletti – anche se non per tutti. La città ha un grande cuore".