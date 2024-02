Attività culturali e sport. Contributi alle famiglie

ASSISI - Contributi alle famiglie sotto forma di rimborso per le attività sportive e culturali che svolgono i figli minorenni: lo stanziamento, pari a 48.000 euro, è stato deliberato dalla giunta. Si tratta di un contributo economico, una tantum, da assegnare in relazione ai corsi e attività organizzati da associazioni nel periodo tra il 1° settembre 2023 e il 30 giugno 2024 in modo che tutti i bambini e le bambine del Comune abbiano la possibilità di praticare la propria attività sportiva o culturale preferita. "Il Comune di Assisi in qualità di capofila della zona sociale 3 – spiega l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi – continua a fornire sostegno economico ai cittadini residenti nel proprio territorio e promuove politiche finalizzate al benessere familiare. In questo specifico caso vogliamo dare una mano a quelle famiglie i cui figli minorenni praticano sport o seguono attività culturali. E’ un modo per sostenere quei nuclei familiari con redditi minori e che hanno già tante spese, per i quali la voce per lo sport e la cultura rischia di essere penalizzata per motivi economici. Si tratta di una iniziativa che vuole dare a tutti le stesse possibilità, affinché ad Assisi non sia lasciato indietro nessuno".