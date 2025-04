Attese al Pronto soccorso: "Afflusso record di pazienti"

Al pronto soccorso dell’ospedale di Terni in una settimana oltre mille pazienti. L’incredibile aumento di afflusso è la principale causa dei ritardi lamentati dai cittadini: a spiegare cosa è avvenuto al Pronto soccorso durante le feste (Pasqua e 25 aprile) è l’Azienda ospedaliera Santa Maria che "ha messo in campo tutte le forze disponibili per fronteggiare l’aumento di accessi al pronto soccorso registrato in questi giorni". "A parlare sono i numeri - dicono dall’ospedale –: tra il 17 e il 24 aprile si sono registrati 1260 accessi in Pronto soccorso con una media giornaliera di 157; il 60% si riferisce a codici di priorità a più bassa intensità di cura (bianchi e verdi) e il 13% a cittadini residenti fuori regione. "Un eccezionale picco di afflusso in Pronto soccorso – spiegano dal Santa Maria – si è registrato nel periodo 22-24 aprile quando si sono registrati 569 accessi con una media giornaliera di 189; il 62% era riferito a codici bianchi e verdi e oltre il 13% a cittadini residenti fuori regione". Pur in situazioni di oggettivo sovraffollamento, con disagi per i pazienti e per gli operatori, per rispondere in modo efficace alle esigenze della popolazione, assicurano dall’ospedale di aver "attivato tutte le professionalità presenti garantendo sempre la presa in carico e la cura dei pazienti". "Ritengo doveroso – spiega il direttore generale Andrea Casciari – anche per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, sottolineare in questa fase che il Santa Maria ha messo in campo tutte le proprie forze per fronteggiare una situazione che si ripete ciclicamente".