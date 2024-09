Attenzione al Raccordo: oggi si viaggia su carreggiate ridotte

PERUGIA – Si annuncia una giornata difficile sul raccordo Perugia-Bettolle. Oggi infatti, fino alle 17 sarà temporaneamente attivato il restringimento della carreggiata tra Olmo e Corciano in entrambi i sensi con la chiusura delle corsie di sorpasso e transito consentito in corsia di marcia, al fine di consentire l’avvio dell’ultima fase dei lavori di sostituzione delle barriere.

Da lunedì i lavori sul raccordo Perugia-Bettolle torneranno a svolgersi con il consueto orario notturno dalle 20:30 alle 6:30 del giorno successivo. In particolare, nelle notti di lunedì, martedì e mercoledì sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle con uscita obbligatoria a Ferro di Cavallo e rientro a Corciano; nelle notti di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre sarà chiusa la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni con uscita a Corciano e rientro a Ferro di Cavallo. Il completamento di questo tratto di 1,7 chilometri si aggiunge al tratto già ultimato per ulteriori 3 chilometri tra Madonna Alta e Olmo, per complessivi 4,7 chilometri. Ma la giornata di oggi

si annuncia complicata.