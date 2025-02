Attacchi hacker filorussi in Umbria, sito del Comune di Perugia in tilt per ore

Perugia, 28 febbraio 2025 – Non si arresta la campagna degli hacker filorussi Noname057 contro siti italiani. Per l’undicesimo giorno consecutivo gli attivisti hanno lanciato attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service). E ieri i target sono stati Pubblica amministrazione localecon l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che ha allertato i bersagli e informato l’autorità politica. E ieri mattina è toccato anche al Comune di Perugia subire un importante attacco, al punto che per alcune ore il sito web non è stato raggiungibile, mentre la rete intranet interna ha continuato sempre a funzionare. Oltre a Perugia i siti che risultavano non raggiungibili c’erano quelli della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Ordine dei giornalisti e dei Comuni di Brescia, Prato, Parma,e Rimini. Poi all’ora di pranzo le cose sono tornate alla normalità per il Comune del capoluogo umbro. “Il sito web ufficiale del Comune di Perugia è nuovamente pienamente operativo – ha fatto sapere l’amministrazione -. Dopo l’attacco di tipo DDoS (Distributed Denial of Service) – Noname057 subito nelle prime ore della giornata, il servizio è stato prontamente ripristinato, garantendo il ritorno alla normalità. Ci teniamo a rassicurare la cittadinanza – è stato detto - che non ci sono stati furti di dati né compromissioni delle informazioni. Gli applicativi, infatti, sono stati attivi fin dalla mattinata, permettendo ai dipendenti comunali di proseguire nelle loro attività lavorative senza interruzioni.

La visita del vicepresidente della Regione, Tommaso Bori alla sede di Perugia di Applico Digital Lab

Il problema è stato risolto e i sistemi dell’ente sono tornati a funzionare regolarmente. L’Amministrazione comunale – ha concluso la nota - ringrazia per la comprensione e continua a monitorare costantemente la sicurezza dei propri sistemi informatici”. Me negli ultimi giorni anche la Regione ha subito attacchi hacker. A rivelarlo il vicepresidente della Giunta, Tommaso Bori, durante la visita della sede di Perugia di Applico Digital Lab, il Cloud Service Provider che opera a livello nazionale su servizi di infrastruttura e disaster recovery. “Stiamo fortemente investendo per innalzare il livello di protezione delle infrastrutture regionali – ha detto Bori – e questa attività sta dando effetti positivi che, sinora, ci hanno permesso di reggere agli attacchi hacker che negli ultimi giorni sono stati diretti anche verso l’infrastruttura regionale. In proposito è stato attivato un monitoraggio continuo per offrire il più ampio spettro di protezione. La Regione Umbria è sempre più orientata a investire sul fronte della sicurezza digitale – ha aggiunto -, mettendo a leva le competenze e le potenzialità delle strutture e delle imprese del territorio che operano all’insegna dell’innovazione e della cybersecurity. Questo grande progetto di digitalizzazione avviato sul nostro territorio – ha concluso Bori - ci obbliga ad allungare lo sguardo per guardare oltre l’attività dei singoli enti pubblici per dare vita così, a un percorso condiviso con le eccellenze che hanno deciso di investire sui data center e sul cloud che, ricordiamolo, permette anche modalità di lavoro agile nelle strutture pubbliche e in quelle private”