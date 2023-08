Assisi scommette sul turismo Tornano le navette gratuite da Santa Maria degli Angeli

Ieri festa di Santa Chiara, oggi del patrono san Rufino e settimana di Ferragosto alle porte: si scommette su un afflusso notevole di visitatori e tornano le navette di collegamento gratuito fra Santa Maria degli Angeli e Assisi. Ci saranno inoltre cambiamenti per la viabilità riguardanti via Sant’Agnese e piazza del Vescovado in considerazione dell’afflusso per visitare la tomba del Beato Carlo Acutis.

In vista di un importante arrivo di persone che nel periodo ferragostano arriveranno in città per visitare il centro e i luoghi francescani, l’amministrazione comunale ha deciso di reintrodurre il servizio di navetta gratuita, disponibile dalle 10 alle 18, a partire dalla giornata di oggi e per tutta la settimana successiva. La navetta partirà dal parcheggio del teatro Lyrick, toccherà tutti gli altri parcheggi, poi la stazione ferroviaria e, importante novità, passerà da via Protomartiri, nelle immediate vicinanze della Basilica di Santa Maria degli Angeli e arriverà in centro, a piazza Matteotti. Già nei week end di maggiori presenze turistiche in quest’estate, il Comune ha garantito la navetta gratuita per trasportare cittadini e visitatori fino alla Rocca Maggiore in occasione dei concerti che si sono svolti nella straordinaria location riaperta dopo oltre due anni di restauro e riqualificazione. Sempre in previsione dell’arrivo di un elevato flusso di turisti e pellegrini anche in piazza del Vescovado per visitare la tomba del beato Carlo Acutis, l’amministrazione comunale ha deciso da l’altro ieri, in via sperimentale fino al 31 del mese, alcune modifiche alla viabilità. Viene inoltre introdotto il senso unico discendente per tutti i veicoli in via Sant’Agnese e i mezzi che percorrono piazza del Vescovado devono girare a sinistra della fontana.

M.B