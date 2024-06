Assisi, più servizi per i turisti. Ecco i bagni pubblici gratuiti grazie alla tassa di soggiorno

Finisce la frettolosa ricerca di spiccioli per poter accedere ai bagni pubblici di Assisi: diventeranno gratuiti grazie alle risorse provenienti dall’imposta di soggiorno che sosterranno i costi dell’operazione con l’obiettivo di rendere la città sempre più accogliente e inclusiva. Lo ha stabilito la giunta comunale, con l’obiettivo di offrire maggiori servizi a cittadini, turisti e pellegrini, anche in vista del grande afflusso previsto per il Giubileo e i Centenari francescani. Le procedure di gara che inizieranno a breve riguardano i servizi igienici pubblici di proprietà del Comune, collocati nelle aree della città di maggior afflusso turistico: Basilica di San Francesco, Basilica di Santa Chiara, Santuario di San Damiano, Eremo delle Carceri e Piazza del Comune. Con la gratuità che, presumibilmente, sarà attivata da ottobre 2024, quando si concluderanno le procedure per l’affidamento, come appalto di servizio, dell’attività di conduzione e manutenzione dei bagni pubblici mediante procedura aperta. In città sono inoltre presenti i servizi igienici pubblici e gratuiti presso tutti i parcheggi (Piazza Matteotti, Mojano, Porta Nuova, San Giacomo, Giovanni Paolo II, ponte San Vittorino, parcheggio Stazione) mentre sono pubbliche e gratuite anche le toilette presenti al Pincio, che – viene evidenziato – sta vivendo una sempre maggior frequentazione da parte di cittadini e turisti. Ai servizi comunali si aggiungono quelli privati gestiti in convenzione presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre entro qualche mese saranno realizzati anche servizi igienici al Santuario di Rivotorto. L’obiettivo è quello di mantenere i bagni pubblici nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, funzionalità e decoro, offrendo un servizio migliore e a basso impatto ambientale.