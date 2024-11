Assisi ha fatto il pieno. Centro storico invaso dai turisti. Lunghe code, traffico in tilt

Annunciato, sperato: il ponte di Ognissanti ha portato un gran numero di visitatori in Assisi che hanno potuto approfittare del ben tempo per affollare vie e piazze, visitare i momenti. Senza dimenticare le opportunità offerte dalla tappa nel centro storico di Unto (Unesco, Natura, Territorio, Olio): dalla mostra mercato dedicata all’olio extravergine e ad altri prodotti tipici di Assisi e dell’Umbria, alle esposizioni d’arte, ai concerti, alle visite guidate ai monumenti ma anche ai frantoi del territorio. E oggi, alle 11, nella Sala della Conciliazione il convegno dal titolo "Evo: viaggio nell’oro verde dell’Umbria tra passato e presente" mentre altre iniziative si svolgeranno a Costa di Trex e Armenzano e a Tordibetto.

Grande afflusso che, oltre al pienone nelle strutture ricettive, in particolare nella mattinata di ieri ha provocato rallentamenti, in particolare lungo la circonvallazione dove si sono registrati notevoli disagi per il traffico. In previsione di questo l’amministrazione comunale aveva deciso di istituire navette gratuite per collegare Santa Maria degli Angeli ad Assisi (fino a ieri, con la possibilità di lasciare l’auto nella zona della stazione di Santa Maria degli Angeli e raggiungere Assisi centro in pochi minuti) e il servizio "Assisi per tutti", sino a oggi, gratuito, a disposizione di persone con disabilità motoria e di loro accompagnatori. Quest’ultimo prevede la partenza da piazza Giovanni Paolo II, con arrivo nella piazza inferiore di San Francesco e ritorno. Lo stesso tipo di servizio è disponibile anche con partenza dal parcheggio di porta Nuova fino largo Properzio e ritorno. Per maggiori informazioni, sono disponibili i seguenti numeri: 329 2609426 e 329 2609422.