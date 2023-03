Assisi e la crisi politica Spunta l’ipotesi Paolo Mirti

In un ‘ritorno’ la soluzione alla crisi politica in atto al Comune di Assisi? E’ più di un’ipotesi. In queste ore stanno salendo le quotazioni, per entrare in giunta dopo le polemiche aspre all’interno del quadro politico di governo, del dottor Paolo Mirti, assisano doc, ma da diversi anni trasferitosi a Senigallia per motivi di lavoro: attualmente è dirigente responsabile dell’Area Cultura Comunicazione Turismo del Comune marchigiano, assegnato all’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone quale responsabile area Suap e promozione turistica. Mirti ha al suo attivo esperienze di amministratore cittadino avendo ricoperto l’incarico di assessore alla cultura e alla pubblica istruzione fra il 1993 e il 1997 sotto la sindacatura di Giuliano Vitali. Al momento le bocche sono cucite, quella di Mirti è un’ipotesi come ne sono circolate altre, ma la questione dovrà essere risolta a breve. Negli ultimi giorni, con una lettera aperta il Partito Democratico aveva chiesto al sindaco Stefania Proietti un rilancio politico e amministrativo, evidenziando anche la disponibilità a dimettersi dell’assessore Alberto Capitanucci – che ha deleghe pesantissime – arrivando a proporre due nomi per la sostituzione, il capogruppo Paolo Lupattelli e il segretario di Assisi Claudia Ciombolini. Sindaco pensoso in queste ore, con le altre forze della coalizione – Assisi Domani, Assisi Civica e Movimento 5 Stelle che hanno respinto al mittente l’intervento del Pd rilevando anche come, con la nota diffusa, "il Pd si assume la responsabilità di mettere a rischio il governo facendo un piacere al centrodestra". Non resta dunque che attendere gli sviluppi di una situazione di ‘disagio’ che parte da lontano.

Al lavoro anche l’opposizione, con il Circolo di Assisi di Fratelli d’Italia che ha definito l’organigramma del partito, con le rispettive deleghe: coordinatore comunale Michele Leonelli, vice coordinatore e addetto agli affari legali Federico Calzolari; segreteria amministrativa Claudio Iacono, Antonello Dionigi; Responsabile attività produttive Moreno Fortini; responsabili politiche sociali e giovanili Lorenzo Abbati, Alessio Farinelli, Marco Monacchia; Responsabile tesseramento Daniele Martellini; Tesoreria Barbara Fioriti; Organizzazione eventi Giacomo Fioroni, Dalila Daniela Diana Giacchetta; Responsabili logistica Graziano Mazzoli, Cristiano Paggi, Gianluca Feliziano Timi; Responsabile cultura e pubbliche relazioni Maria Francesca Del Bianco Barbacucchia; Responsabile della comunicazione Giacomo Fioroni; Responsabili del controllo dell’azione amministrativa Marco Monacchia, Federico Tagliolini; Revisore dei conti Bruno Mari.

Maurizio Baglioni