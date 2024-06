La grande notte di ‘Con il Cuore’. Così Assisi abbraccia il mondo

Assisi, 6 giugno 2024 – È la notte di “Con il cuore, nel nome di Francesco”, giunto alla ventiduesima edizione, nel segno della pace e della solidarietà, grazie alle testimonianze che si alterneranno ai momenti dedicati allo spettacolo. L’evento, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta oggi, dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in prima serata, alle 21.30 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay.

I fondi che saranno raccolti – inviando un sms o chiamando da telefono fisso al 45515 sino al 30 giugno 2024 – serviranno a sostenere 22 progetti di solidarietà in 11 Paesi del mondo: Italia, Gaza e Betlemme, Benin, Burkina Faso, Haiti, Kenia, India, Libano, Romania, Tanzania, Venezuela. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura di chi è in difficoltà, come la testimonianza di suor Nabila Saleh di Gaza mentre Carolina Rey, inviata presso alcune delle Mense Francescane in Italia, illustrerà l’impegno dei frati e dei volontari che ogni giorno si adoperano a dar sostegno e a far sentire meno soli le tante persone in difficoltà. Sul fronte della musica, sul palco allestito sul sagrato di San Francesco saliranno The Kolors, i Ricchi e Poveri, i Nomadi, Fausto Leali, Orietta Berti, Enrico Nigiotti e Maninni.

In città cambiano viabilità e sosta. Le limitazioni riguarderanno le strade a ridosso della basilica di San Francesco. Così oggi, dalle ore 14 alla mezzanotte, è istituito il divieto di sosta in via Cardinale Raffaele Merry del Val, in via san Francesco fino all’altezza di palazzo Vallemani. Non sarà possibile sostare nel tratto iniziale di via Borgo San Pietro. Dalle ore 18 sino alla conclusione di "Con il cuore, nel nome di Francesco", nella stesse strade - Via Cardinale Raffaele Merry del Val, in via san Francesco e in anche in via Frate Elia.