Assisi ’coccola’ chi arriva. Via alle navette gratuite

Giornate di grande afflusso di turisti, quelle del ‘ponte dell’Immacolata’. In tanti ne hanno approfittato per visitare la città, abbellita da luminarie e presepi, con parcheggi presi d’assalto e vie e piazze cittadine intasate. Per agevolare gli spostamenti – oggi ci sarà anche la Marcia della Pace, con limitazione alla viabilità e alla sosta - è tornato il servizio di navetta gratuita da Santa Maria degli Angeli per il centro storico e sarà garantito per tutti i fine settimana delle festività natalizie. Visitatori che hanno apprezzato l’accensione dell’albero di Natale in piazza San Francesco e l’inaugurazione del presepio di sabbia oltre che del videomapping sulla facciata della Basilica superiore: in città si può ammirare quanto predisposto in ricordo della storia del primo presepe, realizzato da San Francesco a Greccio nel 1223. Il tutto con spettacolari illuminazioni , proiettate sulle facciate di chiese e monumenti. Le immagini traggono ispirazione da testi francescani e sono il risultato del connubio tra elementi presenti in dipinti di Giotto e tratti grafici generati dall’intelligenza artificiale. Tutto con luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale.

Il percorso parte dalla Basilica di Santa Chiara, dove è raffigurata la scena in cui Francesco, spinto dal desiderio di celebrare la nascita del bambino Gesù, chiede e ottiene il permesso del Papa di poter realizzare a Greccio, così simile a Betlemme, il ricordo della natività. Poi l’itinerario conduce in Piazza del Comune, alla Cattedrale di San Rufino (foto) e all’Abbazia di San Pietro. La tappa finale del percorso di illuminazione è la Basilica superiore di San Francesco, dove lo spettatore è atteso dal blu profondo del cielo stellato, mentre una stella cometa si anima e invita tutti a visitare il presepe allestito nella piazza inferiore.