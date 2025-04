Assemblea sullo stato del lago: servono team e una legge speciale

Si è svolta a Tuoro sul Trasimeno l’assemblea pubblica organizzata dal movimento “Il lago al centro“ per fare il punto sullo stato del lago in prossimità dell’inizio della stagione estiva 2025. L’incontro è stato molto partecipato dai cittadini che "evidentemente sono seriamente preoccupati" dicono gli organizzatori. Tra i partecipanti anche operatori della ristorazione, gestori di darsene, gestori di strutture ricettive desiderosi di capire quale futuro avrà "questo straordinario lago tanto maltrattato" continuano.

i saluti del sindaco Maria Elena Minciaroni, il portavoce del movimento, Marcello Berioli, ha letto una lettera inviata per l’occasione dall’assessore Regionale Simona Meloni e dal consigliere Cristian Betti che ringraziamo. "Poche parole rassicuranti che ci hanno confermato che il lavoro a fianco del Commissario Nicola Dell’Acqua sta andando avanti serrato e che prima dell’estate vedremo i primi interventi di dragaggio. Abbiamo provato a fare chiarezza sul tema Montedoglio con una relazione che ha ripercorso le tappe del progetto del Montedoglio. Con il supporto di slide abbiamo provato a fare chiarezza sul tema caldo del momento dove si parla di questo tema come se bastasse aprire un rubinetto. Non è così, ci vogliono opere e l’apporto sarà minimo e con nodi ancora da sciogliere dal punto di vista biologico".

Considerazione a fine incontro: "Ci vorrebbe un team che si occupi di lago al lago tipo “Consorzio di Bonifica“ con poteri veri e soldi, ci vorrebbe una Legge Speciale per il Lago Trasimeno". In certi tratti della serata il clima si è anche infuocato, tanti i punti di vista, troppe a volte le informazioni non corrette: bene fare chiarezza.