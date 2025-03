"Assegnazione delle case popolari. Giunta Bandecchi incoerente"

TERNI – "La Giunta Bandecchi non riesce ad assegnare le case popolari, nell’ultima graduatoria la maggioranza delle domande è stata scartata: le richieste erano prive dei requisiti richiesti dando". A denunciare i fatti sono Sinistra Italiana Terni e Verdi e Sinistra, pronti ad evidenziare anche che, nella riunione del consiglio delle autonomie locali, tramite l’assessore Maggi, la giunta Bandecchi ha votato contro il nuovo regolamento regionale che serve a snellire e semplificare i cavilli che impediscono le assegnazioni e rendono lunghe le procedure. "L’assessore regionale Barcaioli, appena insediato, ha proposto una riforma della normativa per eliminare alcuni passaggi burocratici e criteri che ostacolano l’assegnazione a famiglie bisognose, per cause estranee alla effettiva condizione di necessità. La giunta Bandecchi – scrivono gli esponenti di sinistra – prima esprime solidarietà a queste famiglie e poi gli vota contro mettendosi a fianco della Lega e di Fratelli d’Italia".