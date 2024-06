Assegnati 14 posti nel Servizio civile

Ha preso il via la nuova edizione del Servizio civile universale per gli 88 volontari, di cui 13 con minori possibilità, che saranno impegnati in sette diversi progetti inseriti nel network di Anci Umbria.

"Per Anci Umbria il Servizio Civile è sia un momento formativo sui temi della cittadinanza e della partecipazione dei cittadini alla vita della propria comunità che un momento di maturazione professionale dei ragazzi", spiega il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri. Nel comprensorio sono 14 i posti assegnati: Costacciaro (1), Gualdo Tadino (2), Gubbio (9), Scheggia e Pascelupo (1), Sigillo (1).