La storia di Assange esclusa dal Festival del Giornalismo di Perugia. Attivisti organizzano due eventi fuori programma

Perugia, 16 aprile 2024 – In un modo o nell’altro anche Julian Assange sarà al Festival del Giornalismo che si terrà a Perugia dal 17 al 21 aprile. Esclusa dal programma ufficiale, la storia del giornalista australiano sarà al centro di due eventi fuori programma, organizzati da attivisti sensibili alla causa e provenienti da tutta l’Italia, che proveranno a sollecitare gli esponenti dei mass media presenti al festival a riconoscere il co-fondatore di WikiLeaks come uno di loro e la sua “persecuzione giuridica” come un pesante attacco alla stampa indipendente, una vera e propria guerra al giornalismo.

“Fermate la guerra al giornalismo: liberate Julian Assange” è il titolo dell’incontro che gli attivisti terranno sabato 20 aprile alle ore 17.30, presso la sede ANPI Bonfigli Tomovic di via del Cortone 19. Parleranno Vincenzo Vita, giornalista de Il Manifesto e Articolo 21; Sara Chessa, giornalista indipendente, autrice del libro “Distruggere Assange. Per farla finita con la libertà d’informazione”, Tina Marinari, Coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia per una stampa libera e indipendente; Mauro Volpi, Costituzionalista ed esperto del caso Assange. Modererà Gianni Magini di AllertaMedia. Si chiederanno cosa significa essere giornalista e se Assange corrisponde ai criteri individuati.

Durante l’incontro verrà proiettato il filmato del Ted Talk del 2010 in cui Assange spiega il senso della propria missione. Seguirà un video saluto da Stella Moris Assange, moglie di Julian, e un brano tratto dal discorso da lei tenuto all’Università di Perugia il mese scorso in occasione del conferimento al marito del Premio Federico Caffè per il suo giornalismo al servizio delle persone. Invece, il giorno prima, venerdì 19 aprile alle ore 11, si terrà una conferenza stampa presso l’iconica edicola di giornali a Porta Pesa.