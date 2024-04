Firenze, no di Palazzo Vecchio alla cittadinanza onoraria per Julian Assange

Firenze, 16 aprile 2024 – La vicenda di Julian Assange diventa un caso anche a Palazzo Vecchio: il Consiglio comunale di Firenze ha respinto una mozione per conferire la cittadinanza onoraria al giornalista australiano e fondatore di Wikileaks. Lo rende noto il capogruppo del Movimento cinque stelle in Consiglio comunale Roberto De Blasi.

"Ritengo che la bocciatura di questa mozione sia un atto politico grave – sottolinea il consigliere in una nota – che mette il bavaglio su un caso di eccezionale rilevanza pubblica per la difesa del diritto all'informazione e della libertà di stampa”. Per De Blasi “i fatti parlano chiaro, l'informazione libera e corretta deve essere difesa e non censurata. Peccato che i colleghi consiglieri non l'abbiano difesa”.

Julian Assange è detenuto a Londra da cinque anni nel carcere di massima sicurezza. Nel caso di un’estradizione negli Stati Uniti rischia una condanna a 175 anni di prigione. Il giornalista australiano è accusato di spionaggio e di aver hackerato i file del Pentagono. I guai iniziarono per lui quando, a partire del 2010, iniziò a pubblicare sulla piattaforma WikiLeaks, documenti top secret, contenenti evidenze di crimini di guerra commessi nei conflitti internazionali, in particolare in Afghanistan e in Iraq, dagli Stati Uniti e da altri stati.