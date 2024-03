Assalto al Ponte Tibetano. Già migliaia i visitatori

SELLANO Alla massiccia presenza di turisti (oltre cinquemila) arrivati a Sellano in occasione dell’inaugurazione del Ponte Tibetano, per questo fine settimana sono centinaia le prenotazioni dalle regioni limitrofe. Cifre da capogiro, quelle fornite all’Ansa, da Paolo Borroi, responsabile dello sviluppo e gestione globale del sistema turistico Visit Sellano e dal sindaco Attilio Gubbiotti che parlano di "strutture ricettive e locali presi d’assalto dai turisti, senza contare i 1100 ingressi sul Ponte (450 solo domenica) e un centinaio nel primo lunedì feriale". "E’ prematuro parlare di fenomeno turistico - affermano Borroi e Gubbiotti -. Certamente lo è dal punto di vista mediatico e in futuro si continuerà a lavorare per affinare l’organizzazione di sistema e dei servizi primari, per valorizzare il territorio, incrementare le strutture ricettive e per preservare l’incontaminato ecosistema è un’opera ingegneristica imponente, finanziata con i fondi Pnrr, costo totale un milione e 600mila euro. Interesse che si riscontra dalle centinaia di turisti che osservano il Ponte con un pizzico di emozione, fotografandolo". Il Ponte Tibetano ha il primato di essere, assieme a quello di Arouca in Portogallo, il più alto d’Europa con 175 metri di altezza massima per una lunghezza di 517,5 e 1.023 scalini a pedata discontinua e una percorrenza stimata di 30-45 minuti, (70 le persone che contemporaneamente possono attraversarlo) per una capienza oraria stimata in 90-100 persone.

C.Lu.