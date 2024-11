Asm, 18 stabilizzazioni . Verranno assunti nel settore Ambiente

Dal primo gennaio 18 dipendenti dell’ Agenzia Interinale Manpower , già impiegati da tempo in Asm verranno assunti direttamente nel settore Ambiente. Ad esprimere soddisfazione per l’accordo raggiunto è la Cgil, Funzione Pubblica e Nidil. "L’incontro avvenuto in Prefettura, - scrivono i rappresentati del sindacato Giorgio Lucci e Barbara Silvestrini - dopo la dichiarazione dello Stato di Agitazione ha dato i frutti sperati. Era da tempo che chiedevamo queste assunzioni, assunzioni che tardavano ad arrivare nonostante gli impegni presi in precedenza dall’azienda, la mediazione del Prefetto e la disponibilità dell’azienda rappresentata dal Dottor S. Tirinzi, già Direttore di Asm e conoscitore dei problemi che abbiamo evidenziato,ci ha permesso di dichiarare risolta la vertenza. Anche sul piano delle risorse strumentali si sono fatti passi avanti, è in corso un bando di gara per la costruzione di nuovi spogliatoi per circa 60 unità, un budget di circa 230.00 euro, con una procedura che dopo l ‘apertura delle buste, che dovrebbe avvenire prima della fine dell’ anno , dovrebbe concludersi con la realizzazione del progetto in circa 4 mesi. Più volte abbiamo evidenziato come il parco macchine abbia bisogno di nuove acquisizioni, dopo il recente acquisto di 3 spazzatrici ASM ha indetto una gara per il noleggio di altri 5 mezzi e l’arrivo di 3 mezzi da 12 metri cubi. Tali acquisizioni non vanno ad efficientare tutto il parco che conta circa 150 mezzi, ma è un primo passo, che nell’ economia dell’ incontro, accogliamo favorevolmente".