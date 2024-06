Asilo nido “La Coccinella“. Tre anni di cantiere: "Ma quando riaprirà?"

Tre anni di cantiere aperto per rifare l’asilo nido di San Pio, "ma tutto sembra fermo e i bambini nel frattempoi sono stati costretti a migrare altrove…". La vicenda è quella dell’asilo nido La Coccinella a San Pio, molto frequentato fino all’anno scolastico 2020-21, quando si sono aperti i lavori. "Un cantiere senza fine. Adesso sembra in stato di abbandono...", scrive Emanuela Arcaleni consigliera di Castello Cambia in un documento rivolto al sindaco e all’assessore competente. La scuola del quartiere tifernate fa parte di un pacchetto di interventi del Pnrr che sono stati avviati negli scorsi anni quasi contestualmente dall’amministrazione comunale. Vi erano comprese tra gli altri Userna, la scuola dell’infanzia di Montedoro, le primarie di Trestina e La Tina-Pieve delle Rose, Promano, San Filippo.

Molte scuole sono state inaugurate e gli alunni hanno fatto rientro nelle rispettive sedi, ma al nido La Coccinella sembra tutto fermo. "Le famiglie si chiedono cosa stia succedendo e soprattutto quando potranno tornare a usufruire di una struttura nuova e di un servizio più ampio di quello odierno, decurtato di una sessantina di posti", scrive Arcaleni nel documento per chiedere al Comune "come mai i lavori si siano fermati e a quanto ammonta l’importo che l’amministrazione si è dovuta sobbarcare, utilizzando risorse pubbliche, per pagare gli affitti degli altri locali dove sono state spostate le sezioni, ma soprattutto quali sono i tempi di conclusione dei cantiere di ristrutturazione e di riapertura delle sezioni dell’asilo nido Coccinella".